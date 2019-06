Ubriaca fradicia tira bottiglie su passanti e "azzanna" agente della polizia di Stato

Pomeriggio di fuoco per una pattuglia delle Volanti della polizia di Stato intervenuta, domenica, per tentare di riportare alla calma un'esagitata in preda ai fumi dell'alcol che stava dando in escandescenza. A dare l'allarme, poco dopo le 15, sono stati i militari dell'esercito che presidiano la stazione ferroviaria di Rimini per la presenza di una donna ubriaca, poi identificata per una 56enne brasiliana già nota alle forze dell'ordine, che scagliava delle bottiglie di vetro contro i passanti in attesa dell'arrivo degli autobus e scaraventava a terra i bidoni della spazzatura. Arrivati sul posto, gli agenti hanno provato a riportare alla calma la straniera che, però, non ne voleva sapere di ascoltare le divise. Dopo aver ignorato più volte l'invito a salire sulla Volante, la sudamericana ha aggredito un agente che, a fatica, è riuscito a caricarla nella cellula di sicurezza.

Nonostante questo, la 56enne si è divincolata e ha raggiunto il poliziotto con due calci, uno all'inguine e uno al ginocchio. Anche una volta portata in Questura, lo show è ricominciato con la donna che ha opposto una strenua resistenza per non scendere dalla pattuglia fino a quando, trascinata fuori dall'auto di servizio, ha "azzannato" con un morso la mano dell'agente già ferito in precedenza. E' stato chiesto l'intervento del 118 e, in corso d'Augusto è arrivata l'ambulanza coi sanitari che hanno provveduto a sedare l'esagitata poi arrestata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, denunciata per getto pericoloso di cose, rifiuto di fornire le proprie generalità, danneggiamento ed olraggio a pubblico ufficiale.