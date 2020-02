Ubriachi al volante, nel fine settimana è strage di patenti

Una vera e propria strage di patenti quella fatta dai carabinieri che, nel corso del fine settimana, hanno pattugliato le strade di Rimini per prevenire il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Al termine del week end, che ha visto i militari dell'Arma impegnati in 25 posti di controllo che hanno permesso di identificare 202 persone e fermare 143 veicoli, sono state ben 39 le patenti ritirate. Nel dettaglio 21 automobilisti sono stati pizzicati con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l che, oltre alla sospensione del documento di guida comporta anche la denuncia a piede libero, mentre altri 18, con un tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, se la sono cavata con una pesante multa oltre al ritiro del documento di guida.