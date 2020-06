Ubriachi fradici seminano il caos e prendono a sprangate un'ambulanza

Una coppia di esagitati ubriachi, lui tunisino 44enne e lei brasiliana 37enne, ha seminato il caos nella zona mare di Rimini nella tarda serata di giovedì. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte in viale regina Elena da dove erano arrivate diverse segnalazioni di due soggetti in forte stato di alterazione che litigavano furiosamente tra loro e, allo stesso tempo, gettavano a terra qualsiasi cosa che trovassero a portata di mano. Secondo quanto emerso, i primi ad arrivare sul posto sono stati i sanitari del 118 intervenuti per prestare soccorso alla coppia ma sono stati accolti a sprangate dagli ubriachi. Nel frattempo in viale regina Elena sono intervenute le Volanti della polizia di Stato e, con non poca difficoltà, gli agenti sono riusciti a bloccare gli stranieri e a renderli inoffensivi. Ammanettati e portati in Questura, entrambi sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Dopo una notte passata in camera di sicurezza a smaltire la sbornia, il tunisino e la brasiliana sono stati processati per direttissima. Il giudice, convalidato il fermo, ha disposto per i due il divieto di dimora.

Sempre nella notte tra giovedì e venerdì, durante i controlli del territorio, una pattuglia della polizia di Stato ha fermato uno straniero nei pressi di piazzale Kennedy. Identificato, è risultato essere un romeno 28enne sul quale pendeva in mandato di arresto. Il giovane, infatti, deve scontare una pena definitiva di 4 mesi e 22 giorni per estorsione. Portato negli uffici di corso d'Augusto per le pratiche di rito, al termine è stato trasferito nel carcere dei "Casetti".