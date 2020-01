Ubriaco con l'auto dell'amico dà vita a un folle inseguimento coi Carabinieri

Lavoro intenso anche alla vigilia dell’Epifania per i Carabinieri della Compagnia di Riccione, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio, e a garantire la sicurezza agli utenti della strada e a prevenire stragi e incidenti stradali, vista la numerosa affluenza di visitatori.

In particolare, al termine di un lungo inseguimento iniziato ai confini con Misano Adriatico e conclusosi in viale Ceccarini “alta”, i militari della Stazione di Riccione e della Sezione Radiomobile sono riusciti a bloccare e trarre in arresto per resistenza a pubblico ufficiale un 35enne domenicano residente a Riccione, nullafacente e già noto alle forze dell'ordine. Una volta fermato, i militari hanno scoperto che l’uomo si era messo alla guida di una macchina asportata poco prima a un suo conoscente con cui aveva trascorso la serata in un night club, tra l’altro senza mai aver conseguito la patente di guida e con un tasso alcoolemico pari a 2.4 g/l. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sarà sottoposto a rito direttissimo.

Ancora, a finire nei guai è stato un 15enne marocchino residente a Misano Adriatico. Il giovane, sospettato dai militari della Nor di Riccione di essere implicato in pregressi furti, lo hanno sottoposto a un controllo e successiva perquisizione personale. Nel corso delle attività di ricerca, però, il ragazzo ha più volte ostacolato lo svolgimento delle operazioni e ha insultato i militari, guadagnandosi una denuncia per oltraggio a Pubblico ufficiale.

Altri due utenti della strada hanno visto ritirate le proprie patenti di guida e sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza alcoolica. Ulteriori 42 individui e 57 veicoli sono stati sottoposti a controllo. Nella mattinata di lunedì proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio anche mediante l’ausilio dall’alto di “Fiamma”, l’elicottero del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì.