Ubriaco e con un machete si schianta con l'auto rubata: arrestato dopo l'inseguimento

Alla guida di un'auto rubata, completamente ubriaco e con un machete da 30 centimetri sotto un sedile. E' così che l'hanno trovato, dopo nottata movimentata i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Riccione che intorno alle 23:30 di venerdì sera hanno visto sfrecciare una Ford Fiesta scura sulla Statale 16 che correva a folle velocità in direzione di Misano Adriatico. Nonostante l’Alt imposto dai militari, l’uomo alla guida ha proseguito la sua corsa e la gazzella dell’Arma si è subito lanciata al suo inseguimento. Nel frattempo altre due pattuglie si sono unite nella corsa spericolata che si è poi conclusa sul muro perimetrale di un’abitazione in via Rio Melo a Coriano.

L’uomo in fuga ha infatti perso il controllo del veicolo ed imboccando una curva a folle velocità si è schiantato rimanendo per un attimo intontito all’interno dell’abitacolo. Immediatamente bloccato dai carabinieri, che lo avevano tallonato per tutto il tempo, l’uomo è stato ammanettato e condotto presso gli uffici della Compagnia di Riccione, apparendo da subito in un forte stato di alterazione dovuto all’abuso di alcool. Gli accertamenti esperiti nell’immediatezza hanno poi consentito di verificare che il veicolo in fuga risultava rubato lo scorso 12 maggio a Riccione ad un giovane del luogo. Non solo: all’interno dell’autovettura, i militari hanno rinvenuto un grosso machete con lama di 40 cm che l'uomo, un algerino di 53 anni teneva custodito sotto il sedile.

Il successivo accertamento etilometrico confermava il sospetto dei militari in quanto l’uomo risultava avere un tasso alcolico pari a 2.3 g/l.

Una collezione di reati che hanno visto l’uomo finire nelle celle di sicurezza della Compagnia, in stato di arresto per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione, porto d’armi atte ad offendere e guida in stato di ebrezza alcolica.