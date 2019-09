Ubriaco e drogato crea scompiglio in una sala scommesse spaventando i clienti

Paura nella sala slot “Caffè e Scommesse” a Morciano, in via Roma, dove giovedì intorno alle 20.30 un 32enne albanese, sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, era diventato aggressivo e spaventava i clienti. Da qui la richiesta d’aiuto ai carabinieri, con un equipaggio della Sezione radiomobile della Compagnia di Riccione che interveniva per riportare la calma.

L'uomo alla vista dei militari ha iniziato a insultarli e minacciarli, cercando di colpirli. Immobilizzato dai carabinieri, è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.