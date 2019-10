Ubriaco fradicio fuori dalla discoteca insulta una pattuglia dei carabinieri

L'abuso di cocktail ha fatto letteralmente impazzire un ragazzo 19enne che, nei pressi della discoteca Peter Pan di Riccione, ha iniziato ad insultare senza motivo i carabinieri. Nella notte tra sabato e domenica la pattuglia dell'Arma, in servizio per prevenire problemi sul territorio, stava transitando lungo via Trebaci quando è passata davanti al locale notturno. All'improvviso, secondo quanto emerso, i militari del Radiomobile sono stati accolti da una bordata di insulti e offese lanciati dal ragazzino in preda a un delirio alcolico. I carabinieri, quindi, si sono fermati per bloccare il 19enne ubriaco che, una volta identificato, si è ritrovato sulle spalle una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. Al termine degli accertamenti, gli stessi militari dell'Arma si sono assicurati che gli amici del ragazzino lo riaccompagnassero a casa per smaltire la sbronza.