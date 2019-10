Ubriaco fradicio infastidisce i passeggeri dell'autobus e aggredisce i carabinieri

Nella serata di sabato i carabinieri della Stazione di Viserba hanno arestato un 32enne foggiano per resistemza, violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, in torno alle 19.15 si aggirava per strada in stato di aletrazione dovuto all'abuso di alcol ed è poi salito sull'autobus della Lnea 4. Una volta sul mezzo pubblico, il foggiano ha iniziato ad inveire sugli altri passeggeri tanto da obbligare il conducente a fermarsi e chiedere aiuto al 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e, all'arrivo dei militari dell'Arma, il 32enne ha uovamente dato in escandescenza prima minacciandoli e poi aggredendoli con calci e pugni. Bloccato e ammanettato, l'esagitato è stato portato in caserma e sottoposto agli aresti domiciliari fino a lunedì mattina quando è comparso davanti al giudice per la convalida del fermo al termine del quale è stato sottoposto alla stessa misura cautelare in attesa della prossima udienza.