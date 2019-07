Ubriaco fradicio minaccia i poliziotti con un coccio di bottiglia e devasta l'auto di servizio

Una vera e propria furia dettata dall'alcol quella che ha visto preda un 48enne riminese arrestato dalla polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate e danneggiamento. Tutto è avvenuto nella serata di mercoledì quando, da un locale sulla via Emilia, è partita la telefonata al numero di emergenza per chiedere aiuto alle forze dell'ordine a causa di un avventore ubriaco che infastidiva gli altri clienti e spaccava a terra le bottiglie di vetro. A far andare su tutte le furie l'uomo, poi identificato come un riminese 48enne, era stato il rifiuto del gestore di continuare a servirgli da bere in quanto era già visibilmente "pieno". All'arrivo della pattuglia, però, l'ubriaco si era già allontanato spontaneamente ma poco dopo è arrivata una seconda telefonata da un'altro locale pubblico poco lontano dove l'ubriaco stava mettendo nuovamente in scena il suo show.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno cercato di farlo ragionare e riportarlo alla calma ma, la vista delle divise, ha agitato ancor di più il 48enne che ha iniziato ad inveire e minacciare il personale della polizia di Stato. Sono stati quindi chiesti i rinforzi ma l'arrivo di una seconda pattuglia ha scatenato l'ira dell'ubriaco che, dopo aver rotto l'ennesima bottiglia di vetro, ha utilizzato il collo frastagliato per minacciare i presenti. Non senza fatica, alla fine il 48enne è stato bloccato e ammanettato ma anche il tentativo di farlo salire sull'auto di servizio ha causato non pochi problemi tanto che l'esagitato, che continuava a scalciare, ha danneggiato il tablet di bordo. Portato in Questura e arrestato, l'ubriaco ha smaltito la sbornia in camera di sicurezza prima di essere processato per direttissima.