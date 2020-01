Ubriaco fradicio scatena il caos al pronto soccorso e aggredisce la guardia giurata

Giovedì sera agitato al pronto soccorso dell'Infermi di Rimini quando un cittadino della Repubblica di San Marino, in preda ai fumi dell'alcol, si è presentato al triage pretendendo di essere visitato. Lo straniero, un 32enne, ha fin da subito dato in escandescenza tanto che è intervenuta la vigilanza per cercare di calmarlo. Nonostante questo, il ragazzo non ha dato segni di moderazione e ha aggredito la guardia con calci e pugni tanto da far scattare l'allarme e chiedere l'intervento della polizia di Stato. Sul posto è accorsa una pattuglia delle Volanti con gli agenti che hanno faticato non poco a contenere il sammarinese. Portato fuori dal pronto soccorso, l'aria fredda ha in qualche modo fatto rinsavire l'ubriaco che è stato denunciato a piede libero per le lesioni riportate dalla guardia giurata e per interruzione di pubblico servizio oltre che sanzionato per ubriachezza.