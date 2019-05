Ubriaco infastidisce i turisti di Marina Centro e ruba un paio di occhiali

Pomeriggio concitato, quello di lunedì, a Marina Centro per uno straniero in preda ai fumi dell'alcol che infastidiva i turisti sulla passeggiata di viale Amerigo Vespucci. Verso le 16 l'uomo, poi identificao per un senegalese 22enne già noto alle forze dell'ordine, ha iniziato a rivogere delle frasi sconclusionate a una coppia di americani. I turisti, capendo che era meglio lasciare perdere, hanno ignorato lo straniero che, infastidito dal non essere ascoltato, ha afferrato gli occhiali da sole della donna dopo averla spintonata. Anche il marito, intervenuto in suo soccorso, è stato aggredito. Il 22enne è poi fuggito in direzione di Riccione dove, poco dopo, è stato rintracciato dai carabinieri allertati dai passanti che avevano assistito alla scena. La refurtiva è stata riconsegnata alla donna e il senegalese, dopo una notte in macera di sicurezza, è stato processato per direttissima. Il giudice, dopo aver convalidato il fermo, ha dosposto per il senegalese il divieto di dimora nella provincia di Rimini in attesa della prossima udienza.