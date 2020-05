Ubriaco inveisce contro i passanti: denunciato per minacce e multato per le norme Covid

Erano quasi le 22 di venerdì quando un equipaggio delle Volanti della Questura di Rimini è intervenuto nei pressi del Parco Fiabilandia dove era stato segnalato che un individuo infastidiva ed inveiva contro i passanti brandendo una bottiglia di birra. I poliziotti sono riusciti a bloccare un cittadino romeno di 25 anni, residente a Rimini intento nell’atto di minacciare, con la bottiglia ancora in mano, un 62enne riminese a passeggio con il proprio cane il quale raccontava agli agenti di aver subito, poco prima del loro arrivo, una violenta aggressione con schiaffi e calci sferrati anche in direzione dell’animale. L’aggressore è stato denunciato per minacce aggravate e sanzionato amministrativamente sia per ubriachezza molesta che per l’inosservanza delle norme inerenti il contagio del virus COVID-19.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.