Ubriaco pretende ancora del vino, al rifiuto va in escandescenza e se la prende con la polizia

Pomeriggio agitato, quello di lunedì, in un bar di via Briolini dove un 52enne di Agrigento ha dato in escandescenza prendendosela con baristi, avventori e agenti della polizia di Stato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per il suo vizio di ubriacarsi, era entrato nel locale già sotto l'effetto degli alcolici e ha preteso che gli servissero ancora del vino. Visto il palese stato di ubriachezza del 52enne, i baristi si sono rifiutati facendo così montare l'ira nell'uomo che ha iniziato ad inveire contro tutti i presenti. E' stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e, sul posto, è accorsa una pattuglia della polizia di Stato. A che alla presenza degli agenti l'agrigentino non si è calmato e, al momento di esibire i documenti, ha sferrato un pugno sulla carrozzeria della Volante ammaccandola per poi scagliarsi contro le divise e, tra gli insulti, aggredirle con calci e pugni. Non senza fatica, l'ubriaco è stato immobilizzato e portato in Questura dove è emerso che, dal 1994 ad oggi, proprio per il suo vizio aveva collezionato una lunga serie di denunce e arresti. Anche questa volta il 52enne è finito in manette per i reati di resistenza e danneggiamento oltre ad essere denunciato per ubriachezza molesta.