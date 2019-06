Ubriaco recidivo, bloccato dopo la segnalazione di un benzinaio

La Polizia Stradale di Firenze ha denunciato un uomo di 40 anni perché stava guidando un furgone ubriaco. E' accaduto ieri pomeriggio, quando il centro operativo della Polizia Stradale di Firenze è stato contattato dal benzinaio dell'area di servizio Arno Est, sull'A/1. Dopo aver rifornito un Renault Kangoo si è accorto che il conducente non era lucido e parlava a fatica, tant'è che si reggeva a stento in piedi quando è sceso dal mezzo. Appena il furgone è partito il benzinaio ha chiamato la Stradale, segnalando targa e tipo. A quel punto la centrale operativa ha dislocato le pattuglie nei punti strategici di quella tratta, al fine di tendere una rete attorno allo scellerato conducente e bloccarlo. Una pattuglia della Sottosezione di Firenze Nord ha avvistato il Kangoo vicino all'uscita di Scandicci (Fi) e, con non poche difficoltà, lo ha costretto a fermasi poco più avanti. L'autista era effettivamente in stato di ebbrezza, tant'è che si è rifiutato di sottoporsi all'etilometro. I poliziotti hanno scoperto che all'uomo, nativo di Cesena e residente vicino Rimini, la Prefettura di Pesaro aveva revocato la patente nove mesi fa, poiché più volte era stato sorpreso sbronzo al volante e, quindi, era diventato pericoloso lasciarlo guidare. La Polstrada lo ha denunciato per guida in stato di ebbrezza e con patente revocata, sanzionandolo per oltre seimila euro e con cinque punti in meno. Gli investigatori hanno pure sequestrato il furgone, la cui assicurazione era scaduta.