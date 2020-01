Ufficio postale a Ospedaletto, ecco quando dovrebbe riaprire

I lavori allo sportello dell'ufficio postale di Ospedaletto dovrebbero concludersi in modo da permettere la riapertura nella prima settimana di febbraio. L’intenzione a procedere nel più breve tempo possibile a questa riapertura è stato ribadito telefonicamente dalla dottoressa De Santis dell’ufficio relazioni istituzionali di Poste Italiane al sindaco Domenica Spinelli. Nella telefonata intercorsa il primo cittadino ha comunque sottolineato come i disagi, in particolare per gli utenti dell’ufficio postale di Coriano, non siano stati risolti e che continuano lunghe attese agli sportelli.

Il sindaco ha ribadito la necessità di potenziare l’ufficio postale di Coriano e ha anche chiesto di installare presso questo ufficio un Postamat, che permetta così di alleggerire gli operatori di tutte quelle semplici pratiche che è possibile svolgere in autonomia. A questo proposito il sindaco ha inviato formale richiesta alla direzione di Rimini di Poste Italiane.