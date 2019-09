Ultimo tuffo fatale, turista tedesco perde la vita in mare

Tragedia sulla spiaggia di Rivazzurra, nel tardo pomeriggio di mercoledì, con un turista tedesco che ha perso la vita in mare. Per l'uomo, del quale non sono state fornite le generalità, è stato fatale l'ultimo tuffo in mezzo allo onde quando il servizio di salvataggio era già stato sospeso dopo la stagione estiva. Il dramma si è consumato intorno alle 18 nel tratto di mare davanti al Bagno 109. Dai primi riscontri pare che, a dare l'allarme, siano stati i compagni di viaggio della vittima che hanno allertato il 118. Il bagnante, portato a riva, è stato soccorso dal personale del 118 che ha iniziato le manovre di rianimazione ma tutti gli sforzi si sono rivelati vani e, il medico, non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sulla battigia, per gli accertamenti di rito, è intervenuta la Capitaneria di Porto.