Ultrarecidivo guida senza patente, riconosciuto dagli agenti della Municipale

Lui, un 60enne bellariese, è oramai talmente tanto noto agli agenti della polizia Municipale che non ci è voluto molto per capire che andava fermato e sanzionato. Per l'ennesima volta, infatti, è stato pizzicato al volante della propria vettura nonostante la patente gli sia stata revocata da diverso tempo. Questa volta il guidatore è stato notato in via Ravenna mentre viaggiava tranquillamente e, subito alla prima occhiata, gli agenti lo hanno riconosciuto inseguendolo e bloccandolo nella zona di Igea. Questa volta, al termine degli accertamenti, oltre alla denuncia per guida senza patente è scattato anche il sequestro del mezzo ai fini della confisca.