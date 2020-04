Un 25 aprile senza la tradizionale corteo per ricordare la Liberazione

Con la deposizione di una corona d’alloro davanti al Monumento ai Caduti per la Libertà le autorità preposte renderanno omaggio sabato 25 aprile, 75° anniversario della Liberazione d’Italia, ai Caduti della Seconda Guerra mondiale e della Resistenza. “Per la prima volta dal Dopoguerra non lo festeggeremo con un corteo, la banda, i labari delle associazioni e i gonfaloni delle città – hanno detto il Sindaco Andrea Gnassi e il Prefetto di Rimini Alessandra Camporota con un messaggio comune ai cittadini riminesi motivando la scelta alla luce delle necessità che la lotta di contrasto alla pandemia in atto richiede e che vede nel distanziamento sociale e nella protezione individuale le uniche armi disponibili di contrasto ad un nemico invisibile e mortale. - Siamo a casa, in isolamento, e solo le nostre menti e i nostri cuori ricorderanno quanti si sono sacrificati per combattere il nazifascismo e riconsegnare la democrazia e la libertà nel nostro Paese.” Un omaggio ed un ricordo che si manifesterà anche illuminando coi colori

nazionali la facciata del Teatro Amintore Galli di piazza Cavour.

