Un altro venditore di cocco non autorizzato: cestino sporco e stangata da oltre 5mila euro

Nell’ambito delle attività di controllo e contrasto all’abusivismo commerciale sull'arenile, svoltesi nel territorio della zona nord, da Rivabella a Viserbella, lunedì mattina gli agenti della Polizia Locale del Distaccamento di Viserba, hanno fermato e sanzionato un altro venditore non autorizzato di cocco, procedendo al sequestro di tutta la merce e delle attrezzature di vendita che, al momento del fermo, si presentavano in pessime condizioni igieniche. All’uomo, di origini campane, è stata fatta anche una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una multa pari a 5.165 euro.

Nel corso dello stesso servizio di pattugliamento, svolto in bicicletta dagli Agenti, sono state allontanate anche diverse persone che praticavano abusivamente delle acconciature. La Polizia Locale ricorda che "in questo tipo di vendita non vengono rispettate le condizioni igienico sanitarie indispensabili, si raccomanda pertanto di evitarne assolutamente l’acquisto".