Un anomino donatore regala 150 confezioni di disinfettante alle persone bisognose

Si moltiplicano gli atti di generosità nel comune di Coriano e il sindaco Domenica Spinelli non ha trascurato questi gesti ringraziando da parte di tutta l'amministrazione i donatori.

"Ringrazio a nome di tutta l'amministrazione Giuseppe Frasca Caccia per la donazione fatta con la volontà di aiutare le famiglie in difficoltà della frazione di Ospedaletto, quale gesto di gratitudine verso i propri concittadini, soprattutto delle fasce più deboli come gli anziani", ha scritto il sindaco sulla pagina social. E la solidarietà ha fatto il bis a Coriano, infatti un anonimo donatore che ha fatto pervenire 150 confezioni di disinfettante per mani da donare a persone bisognose e anche in questo caso il primo cittadino ha manifestato la sua gratitudine.