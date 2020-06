Un bando da 185 mila euro per dotare gli studenti di dispositivi informatici

In attesa di riprendere le lezioni in presenza, continua il percorso del Comune di Rimini per contrastare il digital divide, cioè la distanza tra chi ha accesso alle tecnologie dell’informazione (pc, tablet, connessione internet) e chi invece ne è privo. Un fenomeno che l’emergenza Covid ha messo sotto la lente, alla luce della necessità di ricorrere alla didattica a distanza che rappresenta e che oggi richiede interventi infrastrutturali e strutturali. A questo obiettivo sono destinati i circa 185mila euro assegnati dalla Regione al Distretto Nord (Rimini, Bellaria Igea Marina, Santarcangelo di Romagna, Poggio Torriana, Verucchio, San Leo, Talamello, Novafeltria, Maiolo, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, Casteldelci) e che serviranno a dotare gli studenti e le studentesse di dispositivi e strumenti necessarie a garantire la continuità della relazione educativa con gli insegnanti e i compagni.

Il bando per presentare la domanda è stato pubblicato oggi sul sito https://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/scuola-servizi-educativi/progetto-contrasto-al-divario-digitale con scadenza il prossimo 10 luglio. Il bando è rivolto a tutti gli studenti di ogni ordine e grado, con priorità agli alunni/e in situazione di affido, ospiti di strutture per minori o con disabilità. Nella definizione della graduatoria sarà preso in considerazione l’indicatore ISEE per minorenni in corso di validità (prima fascia fino a 13.000 euro, seconda fascia da 13.000 a € 26.000 euro, terza fascia superiore a 26mila euro). La domanda si potrà presentare on line all’indirizzo internet https://istanze-dichiarazioni.comune.rimini.it/dist/#!/eseguiIstanzaDinamica/DINPI05. Dovrà essere presentata un'unica domanda per nucleo famigliare anagrafico, con un massimo di due alunni per i quali è possibile richiedere la dotazione di dispositivi informatici o strumenti di connettività. Le famiglie che necessitano di assistenza alla compilazione potranno chiamare l’Ufficio Diritto allo studio al numero 0541 704211, dirittoallostudio@comune.rimini.it, dipartimento2@pec.comune.rimini.it, dal martedì a venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.00

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“La possibilità di ripartire a settembre con le lezioni in presenza non cancella la necessità di far fronte ad un bisogno che, nella società attuale, è diventato essenziale e che interessa ogni ambito della vita quotidiana – commenta l’assessore alla scuola Mattia Morolli – Grazie anche alla collaborazione con i dirigenti scolastici, continuiamo quindi a investire risorse per cercare di dare risposte in particolare per quelle fasce di ragazzi più vulnerabili affinché la tecnologia possa essere strumento aggregativo e di coesione e non di distanza sociale”.