Un bando da due milioni e mezzo di euro, l'aiuto della Regione per i piccoli comuni

“Mentre il Governo taglia, la Regione è pronta a tendere la mano ai comuni con meno di 50 mila abitanti e alle fusioni”. Così la consigliera regionale PD Nadia Rossi commenta l’apertura del nuovo bando della Regione Emilia-Romagna da 2,5 milioni di euro per sostenere le piccole-medie comunità locali.

“Si tratta di un aiuto concreto per le comunità in risposta alla sforbiciata che il Governo ha dato ai territori – dice Rossi –. In particolare, il bando si rivolge anche a quei comuni che stanno vivendo una situazione di estrema difficoltà nella progettazione a causa dei minori trasferimenti statali. Il bando aprirà mercoledì 17 luglio e si chiuderà il prossimo 31 agosto e tra le novità vi sono proprio le premialità rivolte alle fusioni dei comuni e a quelli di aree montane. Un sostegno strategico quindi per strade, scuole, sicurezza degli edifici, impianti sportivi e spazi di aggregazione culturale, e i comuni saranno liberi di decidere come meglio rispondere ai bisogni dei cittadini. I contributi regionali per ciascun progetto saranno fino a 100 mila euro, pari all’80% della copertura massima e sarà l’occasione entro l’anno di vedere avviati oltre 30 cantieri. Questo significa essere una Regione al fianco dei propri territori e adottare politiche serie che non li lascino soli allo sbando”.