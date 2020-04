Un "caffè sospeso" per aiutare gli artigiani in difficoltà un buono acquisto da spendere dopo le riaperture

Anche i commercianti marignanesi aderiscono a “Un caffè sospeso”. "Uncaffesospeso.it" è la piattaforma gratuita che permette di sostenere gli artigiani e i negozi di quartiere danneggiati dall’emergenza COVID-19. Questa proposta che nasce da giovani piacentini è stata poi esportata, nel nostro territorio, grazie a CNA Rimini ed è in pochi giorni arrivata ad una diffusione nazionale. Il momento attuale sta mettendo in difficoltà le attività del nostro territorio, chiuse da ormai diverse settimane. In particolare risentono di questo difficile momento gli esercizi di vicinato, come artigiani, botteghe, parrucchieri, estetiste, ristoranti, negozi, bar. Fin da subito il tessuto commerciale si è dimostrato estremamente collaborativo nel rispettare le misure individuate, ma anche nel reinventarsi mettendo a disposizione dei cittadini di San Giovanni in Marignano tanti servizi a domicilio.

Per questo, appena è sorta la possibilità di aderire alla proposta di "Un caffè sospeso", è stata condivisa con gli esercizi commerciali marignanesi. Diversi hanno infatti formulato in questi giorni la loro adesione. La piattaforma uncaffesospeso.it, si propone di diventare un database attraverso il quale i proprietari delle piccole attività possono mettersi in contatto con i propri clienti, una comunità vera di attività e imprese che trova vicinanza e scambio nel mondo digitale. All’interno del sito, infatti, viene data la possibilità di inserire un Buono Acquisto (da scaricare in digitale o richiedere con una telefonata) che gli utenti potranno acquistare per supportare l’attività in un momento non facile comprando dei buoni spendibili succesivamente.

L’idea parte dal piccolo studio di comunicazione Tomato che ha strutturato il progetto pronto anche a seguire passo a passo sulla piattaforma anche chi non ha un Buono Acquisto digitale. L’iscrizione alla piattaforma uncaffesospeso.it è totalmente gratuita, non viene trattenuta nessuna commissione né dai proprietari di attività né dai potenziali clienti: nasce ed ha il solo scopo di aiutare le realtà danneggiate dall’Emergenza COVID-19 su tutto il territorio nazionale. "Siamo convinti che in questo momento difficile sia importante mettere a disposizione opportunità, progetti e servizi per sostenere il commercio ed è quello che abbiamo fatto anche in questo caso, e allo stesso modo riteniamo sia importante fare proposte coraggiose ed innovative. Ringraziamo i ragazzi che hanno dato vita ad un "caffè sospeso" per il loro estro messo a servizio con spirito di gratuità e Cna Rimini per aver portato anche nel riminese questa preziosa proposta. Auspichiamo che sempre più attività possano aderire. Noi continueremo a metterci al loro fianco in questo difficile momento."