Un chilo di cocaina nascosto in cantina, era pronto a inondare di "neve" la Riviera

Un ex imprenditore edile di origini albanesi 35enne, che attualmente la vora come operaio, è stato arrestato in quanto trovato in possesso di 1 chilo di cocaina. L'uomo era finito nel mirino dei carabinieri, che indagavano su un giro di spaccio nella zona di Rivabella, i quali hanno deciso di effettuare una perquisizione nell'abitazione dello straniero. All'interno dell'appartamento, però, hanno trovato solo la moglie dell'uomo la quale si è lasciata sfuggire che avevano anche la disponibilità di una cantina. Il controllo è stato quindi esteso anche al locale e, nascosto dentro una bacinella di plastica, è stato ritrovato l'ingente quantitativo di "neve" per un valore di circa 100mila euro. L'albanese è stato poi rintracciato nel cantiere dove lavorava ed è stato arrestato. Il 35enne si è difeso sostenendo che quella cocaina non era sua ma di un connazionale che l'aveva "reclutato" per nascondere lo stupefacente in cambio di 500 euro.