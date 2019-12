Un gioco di specchi per il grande presepe di Saludecio

Approfittando delle festività per una visita tra le colline dell’entroterra, si può scovare un piccolo gioiello: il presepe realizzato da 10 anni a questa parte da Giovanni Forlani. Conta una quarantina di statue, il paesello, un fiumicello, e delle luci riproducono il passaggio tra giorno e notte. La particolarità è il gioco di specchi che con il loro riflesso ampliano i contorni del presepe dando l’impressione che sia molto più grande. L’opera si trova a Saludecio in via Sant'Ansovino 129, sulla stradina che porta all’abitazione di Forlani.