Un negozio lancia un casting con i migliori "lati B" delle donne e scoppia la bufera sui social

L'imprenditore Marco Morosini, ideatore del marchio Brandina, non è nuovo alle campagne pubblicitarie innovative e provocatorie. Dopo quelle create con Oliviero Toscani e quella dello scorso luglio, in cui cercava una commessa ultraottantenne per i suoi negozi, adesso lancia un casting con le foto del lato B delle donne. E' bastato il tempo di un clic per far scatenare e indignare gli utenti della rete con post e commenti al vetriolo su Instagram e Facebook con accuse di sessismo e cattivo gusto. Nel post con cui pubblicizza l'iniziativa "Brandina Bellezze al mare" si vede una foto di una donna di schiena con una borsa brandina e il lato B in bella mostra accanto a un frutto tipico dell'estate, una pesca, a evocare la somiglianza delle forme.

Nel post si legge: "Brandina celebra la sensualità femminile con le fotografie di Marco Morosini dei fondoschiena di donne di ogni tipo. Invia la foto migliore del tuo lato B con la borsa Brandina a: bellezzealmare@brandinathe original.it. I lati B più originali verranno selezionati per il futuro casting Bellezze al Mare". Il guanto di sfida è lanciato, adesso c'è da vedere chi si divertirà facendosi fotografare e chi risponderà a suon di post.