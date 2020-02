Un nuovo negozio Globo al posto dell'ex Mercatone Uno: salvi dei posti di lavoro

La Cosmo spa, titolare dell’insegna Globo, a breve aprirà il nuovo punto vendita in quella che è stata per anni la sede del Mercatone Uno a Cerasolo di Coriano, in via Ausa. La società è attiva nel settore del retail di calzature, abbigliamento e accessori e, in oltre 40 anni di attività, può contare attualmente su 97 esercizi commerciali dislocati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018 ha rilevato 13 punti vendita dell’Ex Mercatone Uno.

L’intervento della Cosmo S.p.A., come sottolinea il Comune di Coriano, è stato provvidenziale per evitare la perdita delle licenze commerciali e quindi la definitiva chiusura del punto vendita con il conseguente ed irrevocabile licenziamento di tutto il personale in forza presso detto esercizio. I Commissari Straordinari della Procedura Ex Mercatone Uno avevano infatti già chiuso l’esercizio di Coriano qualificandolo come non operativo e per lo stesso nessun operatore aveva formulato offerta economica di acquisto.

La Cosmo ha poi riscontrato criticità inerenti la struttura e le autorizzazioni amministrative necessarie per la riapertura superate grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale corianese.

"Come amministrazione – afferma il sindaco Domenica Spinelli – siamo molto soddisfatti del risultato, infatti grazie a tale intervento la Cosmo S.p.A. ha potuto avviare i lavori di ristrutturazione del punto vendita e le trattative con partner commerciali, il tutto per consentire entro l’estate la riapertura dell’unità locale ed il reimpiego dei dipendenti attualmente posti in cassa integrazione con l’ulteriore recupero di posti di lavoro che saranno attinti prioritariamente dalle liste dei dipendenti ex Mercatone Uno non trasferiti alla Cosmo S.p.A.".