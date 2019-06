Un premio al merito per due giovanissime atlete della ginnastica ritmica

In occasione del Consiglio Comunale, martedì, l’Amministrazione ha voluto consegnare un riconoscimento a due giovanissime atlete corianesi della Ginnastica Ritmica, per il loro impegno e per i risultati già raggiunti. Victoria Bruno e Randazzo Alessandra già insignite di titoli nazionali. Gianluca Fabbri consigliere con delega allo sport: “Nonostante l’impegno e i sacrifici il bello dello sport è che deve essere fonte di divertimento, ed è per questo che come amministrazione vi auguriamo che possiate raggiungere altri brillanti risultati con lo stesso grado di serenità che dimostrate ora.”

Victoria Bruno è nata a Rimini il 21 marzo 2012 all’età di 5 anni ha cominciato i suoi primi passi nella Ginnastica Ritmica , appena compiuti 6 anni ha partecipato in una esibizione nella coppa del mondo a Pesaro. Nel 2019 partecipa alla sua prima gara Regionale organizzato dall’ente sportivo “CSEN" riconosciuta dal Coni, e si è aggiudicata al 1° Posto con attrezzo fune, e 1° posto in squadra, qualificandosi alla gara nazionale. Il 24 maggio 2019 a Forlì ha partecipato alle Nazionali "CSEN" dove la Corianese si è qualificata al primo posto con la fune e al 1° posto in squadra aggiudicandosi il titolo nazionale.

Alessandra Randazzo è nata a Rimini il 24 luglio 2011. A 5 anni comincia a praticare la ginnastica ritmica, nella sua prima gara Regionale “4 Aprile 2019", Ente Sportivo "CSEN" si è aggiudicata al 1° posto con la fune, a pari merito con la sua amica Victoria Bruno, e primo posto con la squadra, qualificandosi per le Nazionali. Il 24 maggio, in gara con attrezzo fune si è qualificata al 2° posto Nazionale ed ha vinto il titolo nazionale in squadra.