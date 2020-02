Un pulmino alla Capanna di Betlemme per raccogliere le eccedenze di cibo, il dono del Rotary

Un pulmino per trasportare persone e raccogliere le eccedenze alimentari donate. Sabato mattina alla concessionaria Ren-Auto Piraccini di Rimini il Rotary Club Rimini Riviera ha consegnato un Renault Kangoo all’Associazione Papa Giovanni XXIII, che lo utilizzerà alla Capanna di Betlemme nelle sue sedi a San Martino in Riparotta, Cerasolo e Ospedaletto. Complessivamente sono una sessantina gli ospiti delle tre strutture, aperte la sera ad ospitare chi è in difficoltà anche per avere un letto in cui dormire. Alla consegna del pulmino presente una delegazione del Rotary Club Rimini Riviera con il Presidente Paolo Braccini ed i ragazzi della Capanna di Betlemme con il responsabile Niccolò Capitani. Il pulmino sarà utile nelle uscite quotidiane per incontrare i senzatetto ed offrire loro un pasto e se necessario anche un letto.