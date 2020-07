Un riconoscimento ai volontari e alle associazioni che si sono battuti contro il coronavirus

Tanti volontari e associazioni che si sono battuti in prima linea durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno ricevuto dall’Amministrazione Comunale di San Clemente parole di gratitudine per il supporto, l’aiuto e il senso civico. La sindaca Mirna Cecchini ha inolte consegnato venerdì mattina degli attestati nella Sala del Consiglio, alla presenza dell'assessore Stefania Tordi.

"Gratitudine. È questa la parola che nei mesi più complicati e delicati dell’emergenza sanitaria da Covid-19, abbiamo pronunciato più volte. Come rappresentanti delle istituzioni - e quindi io per prima in qualità di Sindaca - e come semplici cittadini - ha affermato Mirna Cecchini - Gratitudine per quanti non si sono mai risparmiati nell’affrontare una situazione di forte impatto sociale. Nell’offrire il proprio contributo personale, la propria competenza, il proprio senso del dovere in condizioni che richiedevano massima attenzione, determinazione, tempestività e precisione dell’agire. Gratitudine perché alle richieste che ogni giorno si moltiplicavano sui vari fronti d’intervento, hanno saputo rispondere senza alcuna esitazione, dimostrando un alto senso civico e un’assoluta dedizione. Una partecipazione collettiva che deve renderci orgogliosi e che deve suonare quale insegnamento da custodire come il bene più prezioso".

Continua il primo cittadino: "Gratitudine perché senza di tutti voi il già difficile percorso di contenimento e poi di graduale, lenta ripresa della normalità non avrebbe portato alla ripartenza e agli eccellenti risultati di cui oggi siamo testimoni". Nel consegnare questi attestati la sindaca ha anche ringraziato le famiglie dei volontari: "quelle famiglie che hanno saputo sostenervi e supportarvi nella consapevolezza che quanto è stato fatto non verrà mai dimenticato".

Gli attestati sono stati consegnati a:

Donato Meleti

Luca Iachini

Marco Giacomucci

Ass. Naz.le Carabinieri Morciano di Romagna - San Clemente

Caritas Parrocchiale di Sant’Andrea in Casale

Cristian Pratelli

Domenico Casadei

Marco Danilo Ciccarelli

Piergiorgio Cucchi

Protezione Civile Unione Valconca

Caterina Esposto

Nicola Villani