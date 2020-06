Un rombo contro la crisi da Covid: le 'Gold Wing' si ritrovano a Torre Pedrera

Un rombo contro la crisi da Covid! Oltre venti moto, scintillanti e affascinanti - le mitiche Gold Wing - hanno fatto ritorno questo weekend a Torre Pedrera, dopo la bella esperienza dello scorso anno. Un sopralluogo importante dei centauri in vista del Motoraduno Nazionale che la frazione riminese ospiterà il 19 e 20 settrembre prossimo con centinaia di appassionati da tutta Italia.

In realtà a questo primo appuntamento, organizzato da Franco Cuoghi di Modena, erano già presenti equipaggi provenienti da Brescia, Milano, Reggio Emnilia, Mantova, Ancona, Bologna, Modena, tutti ospiti dell’hotel Mexico. “Abbiamo voluto dare un primo forte segnale contro la crisi da Covid 19 sin dai primi giorni della riapertura del nostro hotel – spiega Gabriele Bertaccini, gestore dell' Hotel Mexico - Obiettivo anche sostenere il nostro turismo mentre aspettiamo con trepidazione di poter mostrare ai nostri ospiti il nostro nuovo lungomare in fase di completamento”. In mattinata le Gold Wing hanno visitato l’entroterra con una escursione a San Leo e San Marino.