Un tuffo nel passato con la mostra fotografica “La scuola di Riccione Paese”

Grande successo per la mostra fotografica dal titolo “La scuola di Riccione Paese”, allestita in occasione dei festeggiamenti del 97° Compleanno di Riccione nei seminterrati del plesso recentemente oggetto di lavori di ristrutturazione. Un vero e proprio tuffo nel passato attraverso 19 pannelli fotografici (70 x100) tratti dall’Archivio Immagine della Biblioteca Comunale, ha riportato alla luce intere scolaresche, da inizio Novecento fino agli anni Sessanta. Tra gli scatti in bianco e nero si segnalano “Il Giardino d’Infanzia Ceccarini” nel 1903, attuale scuola dell’infanzia Ceccarini situato al centro del vecchio Paese tra corso F.lli Cervi e via Formia, e varie foto di gruppo degli alunni della scuola elementare Riccione Paese degli anni ’20 e ‘30, volti e luoghi di una realtà in cui affonda le radici la storia della città di Riccione. La mostra è stata allestita e curata da Roberto De Grandis.