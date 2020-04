Un "uovo sospeso" da donare e per sostenere l'Ail, sempre al fianco di medici e pazienti

L'associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma "Ail" porta avanti diverse modalità di raccolta fondi per incrementare la raccolta legata alla campagna di emergenza “Io sono a rischio”, per essere il più possibile di supporto alle attività ed ai progetti di Ail.

A livello nazionale c'è la possibilità per tutti i donatori di sostenere i progetti delle sedi locali attraverso l’iniziativa “Regala un uovo sospeso: dona un sorriso ai nostri eroi in corsia”. Nello specifico si tratta della possibilità di ordinare sul sito AIL Shop (shop.ail.it) un Uovo Sospeso che si trasformerà in un uovo di cioccolato che la Sezione locale consegnerà ai pazienti, ai medici e agli infermieri del centro ematologico di riferimento. L’Uovo Sospeso si trasforma, quindi, in un gesto di solidarietà per ringraziare chi sta affrontando, in prima linea e con tanto coraggio, questa grande sfida all'interno dei reparti e per rendere "più dolce" la Pasqua di chi è più fragile. I proventi derivanti dagli ordini legati al prodotto “Uovo sospeso” saranno ridistribuiti al 100% in base alla competenza provinciale.