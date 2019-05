Un viaggio “in solitaria” in bicicletta lungo l'Italia per ricordare il collega scomparso

Il Sovrintendente della Guardia di Finanza di Rimini, Daniele Battelli, a ricordo dell’Appuntato Scelto Giuseppe Buocolo, prematuramente scomparso a causa di un arresto cardiaco, intraprende oggi, in bicicletta, un viaggio “in solitaria” con partenza da Milano, che si concluderà l’8 giugno prossimo a Barcellona Pozzo di Gotto. L’itinerario prescelto dal Finanziere, appartenente al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Rimini, prevede quali tappe principali le città che hanno segnato la vita del collega e amico: avrà quindi inizio a Milano (dove prestava servizio), passerà da Bari (dove è deceduto) e terminerà a Barcellona Pozzo di Gotto (dove è stato seppellito).

L’iniziativa di solidarietà e sensibilizzazione della fiamma gialla riminese, appassionato della bicicletta, è patrocinata dal Comando Generale della Guardia di Finanza. Oltre al nobile intento di voler ricordare così l’amico commilitone, prematuramente scomparso, con questo suo “giro d’Italia in solitaria”, il Vicebrigadiere Daniele Battelli vuole promuovere la diffusione dello sport e in particolare l’importanza rivestita dall’attività fisica come imprescindibile forma di prevenzione dell’infarto e delle malattie cardiovascolari.

Con una bicicletta gravel, appositamente attrezzata per cicloturismo, Daniele attraverserà l’Italia da Nord a Sud in nove tappe:

1^ tappa: Milano/Bologna;

2^ tappa: Bologna/Ancona;

3^ tappa: Ancona/Pescara;

4^ tappa: Pescara/San Severo di Foggia;

5^ tappa: San Severo/Bari;

6^ tappa: Bari/Trebisacce;

7^ tappa: Trebisacce/Catanzaro

8^ tappa: Catanzaro/Reggio Calabria;

9^ tappa: Messina/Barcellona Pozzo di Gotto;

L’intero percorso, che prevede anche il passaggio da Rimini sabato 1° giugno, potrà essere costantemente monitorato attraverso l’utilizzo di un apparato GPS tramite il sito www.recorditalia.net dal quale sarà possibile rilevare in tempo reale la posizione del militare (user: GPSBICI – password: 3064140063). In occasione della sosta a Rimini il Sovrintendente domani mattina sarà accolto calorosamente dai suoi colleghi che lo attenderanno presso la sede del Comando Provinciale insieme al Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Giuseppe Garaglio, e ad una rappresentanza dell’Associazione Nazionale dei Finanzieri d’Italia.