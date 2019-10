Una App per segnalare le situazioni di degrado a Bellaria

A Bellaria Igea Marina è attiva la nuova piattaforma per la gestione delle segnalazioni inerenti fenomeni di degrado urbano, denominata "RIL.FE.DE.UR". Il servizio permette di comunicare online al Comune, accedendovi dal sito istituzionale, segnalazioni relative a manutenzioni dell’arredo urbano e del verde pubblico, manutenzioni impianti di illuminazione pubblica, semafori e segnaletica luminosa, interventi per l’installazione o il ripristino di segnaletica, interventi di ripristino di marciapiedi e manto stradale, problemi di viabilità e traffico, situazioni di degrado sociale, ma anche richieste di nuovi cassonetti rifiuti o di spostamento di quelli presenti.



Oltre che la comunicazione a mezzo sito web, particolarmente comoda è inoltre l’App Rilfedeur: rapida, intuitiva e dotata di geolocalizzazione, è scaricabile gratuitamente da Google Play (per Android) e su App Store (per iOS). Il servizio Rilfedeur si unisce ai canali tradizionali a disposizione dei cittadini per le proprie segnalazioni (come il centralino comunale, la posta elettronica ordinaria e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico) e non sostituisce i canali espressamente rivolti a comunicazioni di emergenza, come 118, Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine.