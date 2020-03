Una famiglia di Montefiore dona gel igienizzante a tutti i concittadini

Un cuore grande. E' quello che batte a Montefiore Conca, dove nei giorni scorsi è iniziata la distribuzione, da parte della Protezione Civile, di bottigliette di gel igienizzante per le mani da 200 ml. Un dono generoso che una famiglia montefiorese, la quale preferisce rimanere nell'anonimato, ha deciso di mettere a disposizione dell'intera cittadinanza del borgo malatestiano. La consegna porta a porta dei flaconcini viene portata avanti in queste ore dai volontari della Protezione Civile (tra cui alcuni consiglieri comunali) equipaggiati con guanti e mascherine. "E' in momenti di forte difficoltà che emerge in maniera limpida lo spirito solidale che da sempre è radicato nel nostro territorio - dice il sindaco di Montefiore Filippo Sica -. A nome dell'amministrazione comunale va il ringraziamento alla famiglia montefiorese per questo gesto di grande e disinteressato altruismo. La consegna sta procedendo a ritmo serrato e toccherà tutte le abitazioni del nostro Comune, nessuna esclusa'".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.