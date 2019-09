Una folla alla reunion per ricordare gli anni d'oro del Paradiso di Gianni Fabbri

Una notte che ha fatto riviere le luci del colle di Covignano e della discoteca che ha lasciato ricordi indelebili a milioni di persone. Un vero e proprio successo la reunion del Paradiso, organizzata al Ghettoquarantesei, che ha visto partecipare tutti quelli che hanno lavorato e collaborato alla creatura realizzata da Gianni Fabbri a 20 anni dall'ultima stagione del locale firmata dal suo patron che aveva saputo creare un locale unico e famoso in tutto il mondo per poi cederlo definitivamente nel 2001. Un vero e proprio tuffo nel passato tra Dj, pierre, baristi e tutto il personale che animava la discoteca simbolo della movida notturna riminese. A salire in consolle sono stati i migliori dj degli anni '90 che hanno legato la loro carriera al Paradiso come Gianni Morri, Max Padovani, Duke Dj, Maurizio Nari, Paolino Zanetti e Michelino.