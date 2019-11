Una generosa donazione all'Opera Sant'Antonio per sostenere la Mensa dei poveri

Anche quest'anno, in occasione dell'inaugurazione del Congresso Nazionale dei Microbiologi Clinici Italiani che si svolge presso il Palacongressi di Rimini, l'associazione ha donato alla mensa per i poveri gestita dall'Opera Sant’Antonio le offerte raccolte in occasione della cena ufficiale di apertura dei lavori.

È stato Pierangelo Clerici, Presidente Amcli e Direttore dell'Unità Operativa di Microbiologia dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest milanese, a consegnare a don Carlo Bonfè la cifra di 4mila euro raccolta da Amcli. “È un gesto concreto che tutti i soci desiderano fare per chi tutti i giorni si adopera per portare conforto ai meno fortunati - ha ricordato il presidente Clerici - Grazie a questa donazione possiamo assicurare 150 posti per i poveri della città. un aiuto concreto che scongiura i timori di dover sospendere la nostra opera".