Una lettera per i nonni ricoverati, l'inziativa dei volontari di "Forza di pronto intervento"

"In ospedale – racconta un volontario dell’associazione di Forza di pronto intervento Rimini, in servizio in qualità di infermiere professionale – una nonna mi ha chiesto di leggerle la lettera del suo nipotino, fatta di cuoricini, piccole frasi per non mollare mai, per potersi riabbracciare, ma la paziente affianco non aveva nipotini e niente letterine".

È nata così l’idea “una lettera per i nonni”, un messaggio per i nostri anziani per non farli sentire soli, per far loro sentire che sono tante le persone che li pensano. Così scrivono i volontari nel loro sito: Forse le parole da sole non possono curare; forse davanti ad una situazione come questa le parole ci vengono meno; forse, però, proprio in questo momento di difficoltà le parole sono tra le poche cose che possiamo usare per dare il nostro contributo.

"Le parole possono avere più potere di quello che pensiamo - spiega Gianluca Morri, presidente Forze Pronto Intervento - Possono far sentire meno soli, possono dare coraggio e possono portare speranza. Nasce da questo il desiderio di portare le vostre parole a chi in questo momento ne ha più bisogno".

Partecipare all’iniziativa è semplice, basta scrive il messaggio e inviarlo via mail a: unaletteraperilnonno@fpirimini.it (sito www.fpirimini.it)

La lettera sarà stampata, consegnata e letta a chi si trova ora in ospedale.

