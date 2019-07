Una nuova area giochi per i bambini del quartiere "Fontanelle"

Una nuova area giochi al parco “Vittime Civili 2 Agosto” nel quartiere Fontanelle, adiacente le Vie Limentani ed Enna. Sono terminati i lavori di posa di una palestra a cielo aperto con teleferica, giochi a molla e altalene in una zona in prossimità dell’ingresso del parco. “L’obiettivo è stato quello di creare un nuovo spazio di giochi inclusivi utilizzabile da tutti i bambini senza barriere architettoniche e in completa sicurezza – commenta l’assessore all’ambiente e ai lavori pubblici Lea Ermeti – Un’area sicura che diventa anche spazio di socializzazione per i bimbi e le loro famiglie, oltre che essere maggiormente usufruibile dai bambini del vicino asilo “Pinocchio”. Geat, in concomitanza alla installazione dei nuovi giochi, ha provveduto inoltre alla implementazione di ulteriori panchine e ha sostituito i canestri del campetto di pallacanestro ubicato all’interno del parco. I lavori al parco fanno seguito agli interventi di asfaltatura già realizzati in via Limentani e piazza Righi.