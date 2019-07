Una nuova cartina turistica per scoprire le bellezze di Coriano

Pro Loco Coriano ha predisposto la ristampa e l'aggiornamento della pianta topografica del Territorio, edito dalla ditta Elmap e con il patrocinio del Comune di Coriano . La mappa vuole contribuire alla valorizzazione e alla conoscenza del territorio, e per l'occorrenza l'assessore al Turismo e valorizzazione del territorio ha redatto nuovi testi (in italiano e inglese), inserito nuove fotografie (gentilmente concesse dai fotografi Antonio Morri e Fiorello Del Bianco) e aggiornato le informazioni.

La tiratura è di 3500 copie che sono già disponibili presso l'ufficio Pro Loco e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del comune di Coriano in piazza Mazzini. La pubblicazione ha costo zero per Pro Loco e Comune di Coriano, in quanto sponsorizzata dalle aziende che hanno deciso di aderire al progetto. Anna Pazzaglia (assessore al turismo): ”Mi auguro che sia uno strumento utile per il nostro territorio, soprattutto per i suoi aspetti turistici ed economici. Continua l’impegno dell’amministrazione per dare al territorio del comune di Coriano tutte le possibili opportunità.”