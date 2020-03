Una panchina in legno con tettoia e il "racconto" di come sarà la scuola di via Panoramica

E’ stato collocato nei giorni scorsi il cartello che esplicita i lavori per il completamento della nuova scuola di via Panoramica. Il cartello è stato inserito all'interno di una panchina coperta con tettoia realizzata in legno, lo stesso materiale utilizzato per la costruzione della nuova struttura scolastica. La panchina, che resterà a disposizione della cittadinanza davanti all'edificio scolastico una volta completato, funge di fatto da “campione” dei moduli in legno di produzione dalla ditta che sta realizzando della nuova scuola.

La nuova scuola primaria di via Panoramica avrà una superficie complessiva di 2 mila metri quadrati e sarà composta da 10 classi. Ha un importo netto contrattuale di 2 milioni e 189 mila euro più gli oneri di sicurezza. L'importo dei lavori a base di gara è di 2 milioni e 800 mila euro, (2.700.000 finanziati dal Miur, Ministero dell’Istruzione, come da bando al quale in precedenza ha partecipato il Comune di Riccione per il finanziamento delle scuole innovative e di recente costruzione). La realizzazione della struttura in legno è stata affidata alla EdilLegno srl, azienda specializzata nella commercializzazione e realizzazione di strutture in tale materiale e la durata è prevista in 480 giorni dalla data di inizio lavori il 10 febbraio 2020.