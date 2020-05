Una Perla sempre più Verde: nuove alberature in arrivo in viale Tasso

Nuovo verde in arrivo in viale Tasso. Si tratta di circa 30 piante di pyrus calleryana, che hanno un fogliame verde brillante, con una fioritura bianca in primavera. In autunno il fogliame diventa rosso. Il lavoro è previsto nell'ambito della procedura di riqualificazione di viale Tasso nel tratto compreso tra viale Verdi e viale D’Azeglio. In particolare come spiega la determina dirigenziale del Comune di Riccione, si tratta della fornitura, posa in opera ed innaffiamento nuove alberature (primo lotto). Con delibera di Giunta Comunale è già stato approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica, definitivo ed esecutivo e la modalità di finanziamento: 781.065,52 euro tramite risorse proprie del Comune di Riccione, 370.000 euro tramite contrazione di mutuo, 48.934,48 tramite contributo del Ministero (Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 di cui all’art. 1 c. 892 bis). I lavori come noto sono stati affidati alla Ditta IEME S.R.L. di Cesena (FC) mentre vista sarà Geat a provvedere alla piantumazione di nuove alberature nel tratto compreso tra viale Verdi e viale Manzoni, per l'importo di 10.450 euro, IVA compresa.

"I lavori per la riqualificazione di viale Tasso sono iniziati a gennaio poi come tutti cantieri hanno subito uno stop per l'emergenza sanitaria - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. Adesso abbiamo anche definito la sistemazione di alberature nel tratto in questione e ci avviamo alla fase di completamento". Come si ricorderà i lavori riqualificano anche l’asse commerciale con nuove illuminazione, alberature, panchine e isole ombreggianti. Tra gli elementi distintivi del nuovo viale Tasso saranno introdotti una colorazione della pavimentazione distinta nelle parti carrabile e pedonale, illuminazione a Led, modulabile d’intensità, e la piantumazione di alberi che col cambiare delle stagioni mutano colore creando sul viale decorazioni scenografiche.