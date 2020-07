Una rigogliosa piantagione di marijuana nella casa di campagna, arrestato un riminese

Una rigogliosa piantagione di marijuana, coltivata con ogni cura da un 60enne riminese, è stata scoperta dai carabinieri del Reparto Operativo Nucleo Investigativo di Rimini in collaborazione coi colleghi di Sogliano al Rubicone. Gli inquirenti dell'Arma, nell'ambito di una investigazione sul traffico di stupefacenti, sono arrivati fino ai due campi di proprietà del coltivatore situati nella provincia di Forlì-Cesena. Negli appezzamenti di terra, disposte su quattro filari e celate da alta vegetazione, sono state trovate complessivamente 157 piante in piena inflorescenza. La perquisizione, inoltre, ha permesso di individuare 2 barattoli con 230 grammi di marijuana già essiccati e pronti per la vendita, 1 flaccone di plastica con 310 semi e 2 grammi di hashish. Il tutto è valso le manette al 60enne che, attualmente, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

