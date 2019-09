Una serata di gala per presentare il 'Bellaria Film Festival 2019'

È stao presentata venerdì con una gala night all’hotel Ermitage di Bellaria – Igea Marina la 37esima edizione del “Bellaria Film Festival”, tra i più importanti eventi in Italia dedicati al cinema indipendente, organizzato dalla cooperativa Le Macchine Celibi per la direzione artistica di Marcello Corvino. Il festival è in programma dal 26 al 29 settembre al Cinema Teatro Astra.

Tra gli ospiti, erano presenti alla serata Marcello Corvino, direttore artistico Bellaria Film Festival, Carlo Terrosi presidente Coop. Le Macchine Celibi, Filippo Giorgetti sindaco del Comune di di Bellaria-Igea Marina, Michele Neri assessore alla Cultura del Comune di Bellaria-Igea Marina, Ivan Cecchini funzionario dirigente del Comune di Bellaria-Igea Marina, Corrado Monti presidente di RomagnaBanca Credito Cooperativo, Paolo Borghesi presidente Fondazione Verdeblu, Monica Nicolis presidente associazione Isola dei Platani. Hanno presenziato anche alcuni dei registi dei documentari in gara. Nel corso dell'incontro è stato proiettato in anteprima nazionale il docufilm del regista Andrea Pari La tribù de falàsch.