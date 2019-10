Una settimana di esercitazioni per la Protezione Civile simulando il terremoto del 1483

Tra il 18 e il 19 ottobre, per la prima settimana nazionale della protezione civile, sotto il coordinamento della Prefettura di Rimini e il comando dei vigili del fuoco, sarà simulato un evento catastrofico come il terremoto del 1483 che colpì tra Santarcangelo e Savignano. Si tratterà ovviamente di test di attività, di cui la popolazione si accorgerà poco o nulla, ma che sarà di estrema utilità per l’operatività futura. Saranno circa 500 le persone coinvolte, tra soccorritori, amministrativi e volontari, in quelli che potranno essere via via gli imprevisti dell’esercitazione sul campo. La settimana nazionale della protezione civile, che ogni anno sarà organizzata intorno al 13 ottobre, ha come scopo principale la divulgazione di campagne d’informazione. Rimini aderisce con manifestazioni, mostre e visite per scuole dall’11 al 19 ottobre. Tornano quindi nelle piazze le campagne “Io non rischio” e “Io non tremo”. I vigili del fuoco insieme con il coordinamento del 118, la polizia Stato, i carabinieri e ovviamente la protezione civile, i mille volontari delle 32 associazioni riminesi, oltre alla protezione civile di San Marino, parteciperanno nelle giornate dell’11, 12 e 13 ottobre nelle piazze di Riccione, Morciano e Santarcangelo per parlare dei rischi di alluvioni e terremoti. Ci saranno i bimbi scout e i lupetti, oltre ai ragazzi delle scuole e i cittadini che insieme saranno informati su cosa si intende quando si parla di allestimento di un campo di accoglienza. Chiuderà quindi la settimana sil 18 e il 19 ottobre l’ampia esercitazione sul modello del sisma del 1483 tra Santarcangelo e Savignano.