Una sola ditta per la manutenzione della città, Riccione lancia il bando

Il Comune di Riccione potrà avvalersi di una sola ditta per tutti gli interventi di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza di strade e spazi pubblici, riuscendo così al contempo ad abbreviare i tempi delle procedure per le assegnazioni di ogni singolo lavoro e risparmiare risorse economiche. E' questo il criterio per cui il Comune di Riccione ha scelto di procedere con un bando di gara mediante procedura aperta per addivenire ad un accordo quadro triennale per la realizzazione di interventi manutentivi, di riqualificazione e messa in sicurezza di strade e spazi pubblici per un tetto massimo di 5 milioni di euro.

Il bando di selezione è stato pubblicato sul sito del Comune di Riccione. Le aziende che vorranno partecipare avranno tempo per presentare la documentazione fino al 11 giugno alle ore 10. Dopodiché inizierà la selezione a cura della commissione appositamente costituita. Il criterio di scelta sarà quello dell'offerta economica più vantaggiosa. Il tetto massimo previsto dall'accordo è di 5 milioni di euro in tre anni (più uno).

"Questa procedura, che applichiamo per la prima volta per interventi di rigenerazione dei quartieri - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti - ci permetterà di snellire le pratiche e risparmiare tempo, perché non sarà più necessario procedere per ogni singolo intervento di asfaltatura piuttosto che di manutenzione dover procedere ad un bando o una gara. Avremo già la ditta che con noi ha un accordo per cui, il lavoro potrà essere iniziato in tempi decisamente più brevi con un risparmio anche economico".