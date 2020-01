Università, College e Centri di Ricerca di 7 Paesi Europei per il progetto strategico Aqua-View

Si concludono oggi a Rimini i lavori dei 15 rappresentanti europei del progetto strategico Aqua-View, approvato e finanziato dall’Agenzia Nazionale Olandese nell’ambito del programma Erasmus Plus, il programma di finanziamento dell’Unione Europea dedicato all'istruzione, alla formazione, alla gioventù e allo sport e aperto a tutti i cittadini europei. La delegazione, composta da professori, ricercatori e tecnici provenienti da Olanda, Belgio, Spagna, Austria, Slovenia, Malta e Italia, sta approntando un grande lavoro di allineamento dei sistemi di formazione e di qualificazione in acquacoltura, considerato uno dei settori strategici della Blue Economy e incluso negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Agenda FAO 2030) per la produzione di alimenti di alta qualità e con metodi sempre più sostenibili. Ad accogliere la delegazione europea a Rimini, guidata dall’Istituto Olandese Zone College, l’Assessore all’ambiente, sviluppo sostenibile e Blue Economy del Comune di Rimini Anna Montini, il Responsabile regionale del dipartimento Pesca di Legacoop Agroalimentare Sergio Caselli, il Presidente dell’Associazione Mediterranea Acquacoltori Giuseppe Prioli, il Presidente della Cooperativa Lavoratori del Mare Giancarlo Cevoli e Fulvia Vanni, Presidente della Cooperativa M.A.R.E. di Cattolica, partner del progetto Aqua-View.

Avviato a settembre 2019 per concludersi a metà del 2022, il progetto strategico si concentra sull’istruzione e sulla formazione professionale in acquacoltura e prevede la realizzazione e l’implementazione di due nuovi profili professionali (livello 4 e 5 EQF) nei circuiti educativi e formativi a livello europeo ed internazionale, elaborati in base agli standard del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) al fine di rafforzare la qualità delle competenze e delle professionalità nell’acquacoltura e aumentare gli standard di qualità del settore produttivo. Il progetto Aqua-View avrà una importante ricaduta su tutto il comparto della molluschicoltura regionale grazie ai nuovi profili professionali che, rispondendo efficacemente alle esigenze del settore, come evidenziato in più occasioni da Legacoop Agroalimentare, potranno contribuire al ricambio generazionale e allo sviluppo dell’occupazione giovanile nell’acquacoltura. I membri della delegazione, capitanata dal Project Manager italiano Massimo Bellavista, oltre a visitare i luoghi di produzione e di commercializzazione lungo la costa dell’Emilia-Romagna (Cattolica, Rimini e Goro), sono impegnati in questi giorni nell’organizzazione di un importante evento di promozione e divulgazione che si terrà sempre in Emilia-Romagna a Sealogy, Il primo salone europeo sulla Blue Economy, in programma a Ferrara dal 6 al 8 Marzo 2020, cui parteciperanno rappresentanti istituzionali della Commissione Europea, del Ministero Italiano dell’Istruzione, della Regione Emilia-Romagna, altri autorevoli stakeholders nazionali e internazionali e partecipazione aperta a tutti gli interessati. Giunta per la prima volta nella Capitale italiana del Turismo, la delegazione ha ricevuto diversi materiali informativi e promozionali della città di Rimini, grazie alla collaborazione dell’ufficio turistico e al termine dei lavori sono stati accompagnati in una visita guidata nella Rimini romana, curata da Ilaria Balena e presso il Castel Sismondo per visitare la Mostra itinerante “Fellini 100. Genio Immortale” dedicata al famoso regista riminese ed esposta a Rimini sino al 15 marzo.