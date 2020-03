Università, l'evento "Alma Orienta" dedicato agli studenti si terrà online

'Alma Orienta', l'evento che l'Universita' di Bologna organizza ogni anno per l'orientamento universitario, si svolgera' online il 14 e 15 maggio. Lo fa sapere l'Ateneo bolognese, spiegando che, "esattamente come per le due giornate di febbraio a Bologna Fiere (annullate per limitare il contagio del virus), gli studenti potranno seguire a distanza le presentazioni sulle modalita' di accesso ai corsi svolte dai docenti e intervenire in diretta con domande e richieste specifiche, visitare online gli stand informativi dedicati ai corsi di laurea e laurea magistrale, parlare in chat con il personale di Ateneo e scoprire i tanti servizi e agevolazioni per studiare all'Unibo.

Si trattera' quindi di "un importante momento di confronto e condivisione, anche se a distanza". Gli studenti "potranno conoscere l'offerta formativa 2020-2021 a Bologna e nei Campus di Cesena, Forli', Ravenna e Rimini, costituita da 230 corsi di studio, di cui 93 corsi di laurea, 123 corsi di laurea magistrale, tre corsi di laurea magistrale inter-ateneo e 14 corsi di laurea magistrale a ciclo unico". Un'offerta "sempre piu' ricca e che conta per il prossimo anno accademico 83 corsi internazionali". A breve, concludono dall'Alma Mater, "saranno fornite le indicazioni tecniche e operative per partecipare all'evento online, come accedere alle aule interattive virtuali e il programma delle due giornate".