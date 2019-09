Armato di coltello si è asserragliato in una villetta: area circondata dall'Arma

Armato di un coltello, si è asserragliato in una villetta. Momenti di autentica paura nel primo pomeriggio di sabato in una villetta in Piazzale Cesare Battisti, nei pressi della stazione ferroviaria. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo si è chiuso nell'abitazione. Subito sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno circondato la villetta. Presenti anche i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Non si conoscono al momento i motivi del gesto. La strada è stata chiusa al traffico.

Qui gli aggiornamenti